中国にも特殊詐欺拠点か。リクルーターとみられる男女を含む3人が逮捕されました。 【写真を見る】中国にも特殊詐欺の拠点か 警察官になりすまし中国から埼玉県の男性に電話をかけ現金をだまし取ろうとした詐欺未遂の疑い “リクルーター”とみられる男女含む3人を逮捕 逮捕されたのは、中国籍で岐阜市の無職・呂明峰容疑者（35）と岐阜市の会社員・坂口篤子容疑者（63）、それに愛知県稲沢市のアルバイ