東京・八王子市の卸売センターにできた行列。多くの人が熱中していたのは「卵の詰め放題」です。東京の1kgあたりの平均卸売価格は、Mサイズで335円と高値が続いている卵。「野口鶏卵」では、毎週土曜日に詰め放題を開催。Mサイズより小さいSSサイズですが、700円で50個近くゲットすることができるのです。詰め放題参加からは「多分58個ぐらいかな」「筋トレしているのでうれしいです」などの声が聞かれました。卵目当ての行列は千