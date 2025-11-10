宮崎市で合宿中の野球日本代表「侍ジャパン」は１０日、広島と練習試合を行い、１４―１１で勝利した。五回に森下（阪神）がチーム初アーチを放った。バットが体に巻き付くようなスイングで内角速球を捉えて左翼席に２ランを運び、「すごくいい形で打てた」とうなずいた。プロでほとんど経験のない中堅の守備でも危なげないプレーを披露。１５、１６日の韓国戦（東京ドーム）に向け、「走攻守全部でアピールしたい」と意気込ん