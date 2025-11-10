千葉・市原市の住宅で目撃されたのは、未明に現れた2人組の人物。家の前を通り過ぎたかと思いきや、再び現れバイクにかけられたシートを外し持ち去ります。その2分後、再び戻ってきた2人組が工具のようなものをバイクに突き立てるとライトが点灯します。そして、そのまま持ち去っていったのです。盗まれたのは、2025年7月に免許を取ったばかりの高校2年生のバイク。父親からお金を借り、約85万円で購入し、9月に納車されたばかりだ