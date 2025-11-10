女優の井桁弘恵（28）が10日、品川インターシティで、「品川国際映画祭オープニングセレモニー」に、本郷奏多（34）とともに登壇した。7回目の開催となった品川国際映画祭。井桁は、2018年より主催企業の日鉄興和不動産株式会社のCMに出演しており、恒例行事となった登壇に「毎回呼んでいただけるのがありがたいです。毎年の風物詩のようなイベントで、帰ってきた感じがあります」と笑顔を見せた。映画祭でも上映される同企業の