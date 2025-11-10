忙しい毎日の中でふと「いつかゆっくり温泉に浸かりたい」と思う瞬間、ありませんか？ 静かな湯けむりに包まれ、美しい自然や地元の味覚を楽しむ--そんな穏やかな時間は、まさに理想の“老後のごほうび”。人生の節目に訪れたい温泉地として、多くの人が憧れる場所とは一体どこなのでしょうか。All About ニュース編集部では、2025年11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に行きたい温泉地に関するアンケートを実施しま