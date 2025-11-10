北京市と河北省唐山市を結ぶ「京唐都市間鉄道」の北京副都心区間の試運転が6日に始まり、開通に向けてラストスパートの段階に突入した。北京日報が伝えた。同区間が計画通り年内に開通すれば、京唐都市間鉄道は全線開通したことになり、北京副都心駅から河北省唐山市や天津市宝坻区、天津市北辰区などに乗り換えなしで行くことができるようになる。京唐都市間鉄道は全長149キロで、北京副都心駅や燕郊駅（リニューアル）、大