中国北部山西省陽泉市鉱区の大村村でこのほど、地元の地質災害防止センターの職員が貴重な太古の植物化石を発見しました。中国科学院南京地質古生物研究所の専門家の鑑定によると、この化石はペルム紀の太古のイチョウ植物で、今から約2億8000万年前のものとされ、ジュラ紀に広く分布していたイチョウの化石よりも古いものです。『中国イチョウ植物大化石記録』や『中国古生物植物』などの資料によると、地球の歴史上、イチョウ植