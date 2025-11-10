11月4日に続き、胎内市では別の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されました。県内では今シーズン2例目となり、1例目の養鶏場とあわせて91万羽が処分されます。県によりますと11月8日、胎内市の養鶏場からニワトリの死亡数が大きく増加したと報告がありました。遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの陽性を確認。これを受け、県は9日から約28万羽の処分を始めています。県内では今シーズン2例目で、11月4日に確