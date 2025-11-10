『くまのプーさん』の冬の人気シリーズ「WHITE POOH」が、11月14日（金）から、全国の「ディズニーストア」などで順次発売。一部店舗と公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では、11月11日（火）より順次先行販売する。【写真】立体的なプーさんデザインがかわいい！ 「トートバッグ」など商品一覧■ランピーの限定ぬいぐるみも今回“100エーカーの森の初雪”をテーマに登場するのは、プーさんと仲間たちが降り注ぐ雪