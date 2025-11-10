サクラやウメなどの木を枯らしてしまう特定外来生物・クビアカツヤカミキリの被害が群馬県下仁田町、中之条町、昭和村でも確認されました。 クビアカツヤカミキリは、サクラやウメなどに寄生し幼虫が木の中を食い荒らし枯らしてしまう特定外来生物です。県によりますと、今年４月から８月末までに被害が確認されたサクラやウメなどの木の数は、１万３９２７本でした。前の年から３０００本以上増え過去最多となっています。 最も