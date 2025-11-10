「その場で一発勝負の写真、成功した」フリーアナウンサーでタレントの宮島咲良が42歳の誕生日に免許証を公開し、ファンの驚きを誘っている。「誕生日!11月9日!42!またひとつ歳を重ねて強くなりました私がオールウェイズハッピーなのも、全ての関わってくれている応援してくれている皆さまのおかげです」とXに投稿。9日に42歳になったことを報告し、免許証の写真を添え、「その場で一発勝負の写真、成功した」と満足げに記