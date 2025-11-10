名誉毀損の疑いで逮捕・送検された「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）。警察によりますと、立花容疑者は去年１２月、選挙の街頭演説で、竹内英明元兵庫県議のに対し、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内元県議が死亡した後も嘘の情報を投稿。竹内さんの名誉を生前、そして死後も毀損した疑いが持たれています。警察が逮捕に踏み切った理由、そして今後の捜査のポイン