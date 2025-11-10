11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が、10日に千葉県内で始動。初日のトレーニングを実施した。練習後に取材に応じたル・アーブルのDF瀬古歩夢は、10月シリーズを振り返りつつ、こう意気込みを語った。「10月は悔しい思いをしたというか、チームは負けなかったですけど、自分のミスで失点した。もう一度自分で振り返って、この１か月間取り込んできたので、今回見せられたらいいかなと思っ