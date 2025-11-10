10月の市長選で初当選した新潟県上越市の小菅淳一市長が11月10日、上越市役所に初登庁しました。物価高対策など山積する課題に対し、誠実さと信頼を持って臨む考えを示しました。 職員からの大きな拍手を受けながら、10日、上越市役所に初登庁した小菅淳一新市長。【上越市小菅淳一 市長】「皆様、おはようございます。小菅淳一と申します。皆様とこれから一緒に働けること、ワクワクしております」10月行われた市長選では、過