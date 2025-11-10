本格的な雪のシーズンを前に、国土交通省などが大雪により大規模な車の立ち往生が発生したことを想定し、乗員への支援物資の調達・配布などの手順を確認する訓練を行いました。 11月10日、新潟市中央区で行われた訓練には、国土交通省・北陸地方整備局や北陸信越運輸局のほか、新潟地方気象台などから81人が参加しました。訓練は、大雪の影響で、国道で複数の車の事故やスタックが発生し、約1000台の車が立ち往生。解消には