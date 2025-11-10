１１月１１日（火）の近畿地方は、朝冷える。前日より気温が大幅に低い所が多くなりそうです。１０日（月）は西高東低の気圧配置になり、上空には寒気が流れ込んできています。火曜は高気圧が張り出してきて、冬型は解消されますが、寒気が居座り、日本海側では雲が出やすく、午前中はしぐれやすい状態が続くでしょう。北部は引き続き折りたたみの傘があると良さそうです。中部と南部は多少雲の広がるときがあるくらいで、