熊本県の西原村と南阿蘇村にまたがる俵山で、昨日から行方が分からなくなっていた70代男性が今朝、無事に発見、救助されました。 【写真を見る】俵山での遭難男性は無事「みんなが登りやすい山」に潜むワナ熊本 救助されたのは熊本市在住の70代の男性です。 昨日（9日）正午ごろ、男性の家族からの通報を受け、警察や消防が捜索を開始、今日（10日）も早朝から消防団やボランティアを含む約130人で捜索していました。