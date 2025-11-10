再来年の4月に開校を予定している新潟市立の夜間中学校について、11月10日に開かれた有識者会議でその基本計画についての最終案が取りまとめられました。 10日、開かれたのは2027年4月の開校を目指す新潟市立夜間中学校の設置に向けた有識者会議。夜間中学校は様々な理由で義務教育を受けられなかった人などに学び直しの機会をもってもらおうと、国が各都道府県と指定都市に少なくとも1校設置するよう促しているものです。新潟市