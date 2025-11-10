高値が続くコメの話題です。 学校の給食に役立ててもらおうと大分県豊後大野市では10日、地元の農家が市に新米を贈りました。 綿田米の贈呈 倉庫に積まれているのは豊後大野市朝地町の綿田地区で生産されている県内有数のブランド米「綿田米」の新米です。 ◆綿田米の生産者 後藤啓文さん「ことしは高温で不利な状況で作業したが、 秋の収穫を迎え平年より1割ほど豊作だった」 豊作だったという新米が出回り始