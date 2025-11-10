日本野球機構が「長嶋茂雄賞」を創設することを発表しました。【映像】2026年から「走・攻・守」で活躍の野手を表彰今年6月3日に亡くなった長嶋茂雄氏の多大な功績を称え、2026年シーズン以降、公式戦において「走・攻・守」で顕著な活躍をし、ファンを魅了するなど、プロ野球の価値向上に貢献した野手を選出し表彰されるということです。（ANNニュース）