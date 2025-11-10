将棋のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は10日、東京都渋谷区の将棋会館で挑戦者決定リーグの菅井竜也八段（33）―伊藤匠2冠（23）戦を行い、後手の伊藤が74手で勝利を収めた。リーグ成績は両者とも2勝2敗。伊藤は「連敗スタートから五分に戻せたのは良かった」と話した。この結果、4勝無敗で首位を走る永瀬拓矢九段（33）のプレーオフ以上進出が確定。17日の菅井戦に勝てば、20日の最終