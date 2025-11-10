大分銀行は、10日2025年度の中間決算を発表しました。銀行単体で2期連続の増収増益となっています。 大分銀行によりますと一般企業の売り上げにあたる経常収益は2024年の同じ時期と比べ56億円ほど多いおよそ383億円。 また、経常利益はおよそ60億円と2024年より15億円ほど増えていて2期連続の増収増益となっています。 企業への融資拡大などによる貸出金利息の増加や国の政策金利の上昇が要因だということです。 大分銀行の高