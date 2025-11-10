「住信ＳＢＩネット銀行賞」（１０日、多摩川）谷口知優（２７）＝香川・１２２期・Ｂ１＝が２日目５Ｒで、インから押し切って８月の児島以来の勝利を決めた。「久しぶりの１着だったんですね。初日より乗れましたね」とニッコリ。ケガ（左手指２本骨折）とフライング休みで約２カ月欠場しており、「個人的なことになるけど、レース勘、Ｓ勘を取り戻して行ければ」と前を向く。前回の当地は予選突破と相性は悪くない。「ケガ