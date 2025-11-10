侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１０日に行われた練習試合・広島戦（宮崎）後、実戦での初使用となったピッチコムやピッチクロックへの対応について回顧した。この日の先発・平良（西武）や大勢（巨人）など好投を続けた投手も多くいた一方で、隅田（西武）が２回２／３を投げて９失点、守護神候補の松山（中日）も味方の失策なども絡んで２／３回を２失点と苦戦。不慣れな制度なだけに、指揮官は「捕手は（ピッチコムは）