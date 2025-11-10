俳優の本郷奏多、女優の井桁弘恵が１０日、東京・品川インターシティで開幕した「品川国際映画祭」（１５日まで）のオープニングイベントに出席した。ショートフィルムを中心とした全３６作品を上映するほか、グルメや酒が楽しめる映画祭。本郷は初参加の同映画祭にシックなブラックコーデで登壇。「都会のど真ん中にあるすてきな空間で、おいしいご飯や映画を楽しめるなんて、華やかですてきなイベントですよね」と声を弾ませ