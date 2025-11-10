全国高校サッカー選手権県大会の準決勝が8日行われ2025年の決勝カードが決まりました。 8日、大分県中津市で行われた準決勝。第1試合は2024年優勝の大分鶴崎と鶴崎工業の対戦です。 試合は前半8分。キャプテン河野のミドルシュートで大分鶴崎が先制すると後半に入り、2年生ストライカーの山下が2点を追加し、3対0で大分鶴崎が勝利。決勝進出を決めました。 ◆大分鶴崎 河野歩夢主将「全員で優勝して2連