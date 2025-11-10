カタールで開催中のＵ―１７Ｗ杯を視察した元フランス代表ＤＦミカエル・シルベストル氏が、カタールの地方組織委員会のインタビューに応じ、同大会を称賛した。マンチェスターＵやアーセナル、インテルといった名門クラブで４００試合以上出場した同氏は、未来のスター候補が躍動する同大会について「サッカーの質は非常に高く、アグレッシブで、選手たちは全力を尽くしています。グループステージはプレッシャーが厳しく、ピッ