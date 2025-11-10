バスケットボールB2の鹿児島レブナイズは、ゲインズ・ジュニア選手がB2通算100ダンクを達成です。 西地区3位の鹿児島レブナイズは、今シーズン唯一の薩摩川内市でのホームゲーム。東地区6位の山形と対戦しました。 魅せたのは、ゲインズ・ジュニア。ボールを奪うスティールから、代名詞でもあるダンクシュート。B2通算100本目で、アリーナを沸かせます。 1点リードされ