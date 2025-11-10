バレーボール・Vリーグのフラーゴラッド鹿児島。700人のファンが見守る中、ホーム・日置での初戦で、西地区5位・きんでんトリニティーブリッツ大阪と対戦しました。 新加入の迫田に、キャプテン長友のスパイク。2人のエースが躍動し、第1セットを奪います。 第2セットを落とし、迎えた第3セット。藤原のブロックに、迫田のスパイクが炸裂。フラーゴラッドが奪い返します。 第4