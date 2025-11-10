「保険証」についての話題です。 会社員や公務員などが使うこれまでの保険証が12月2日から使えなくなります。 国はマイナンバーカードを保険証として使うマイナ保険証の利用を呼び掛けていますが、大分県内の利用率は伸び悩んでいます。 はまさきクリニック 10日午前の大分市のクリニックです。受け付けにはマイナ保険証を利用するための機器が設置されていました。 こちらには1日におよそ80人の