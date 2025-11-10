ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年11月10日（月）〜11月16日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■牡牛座（おうし座）カード：ソードの7（逆位置）隠していた本音が表に出やすい。嘘やごまかしは今後