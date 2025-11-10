欧州株堅調、米つなぎ法案成立への期待感で 東京時間19:09現在 英ＦＴＳＥ100 9772.10（+89.53+0.92%） 独ＤＡＸ23993.72（+423.76+1.79%） 仏ＣＡＣ40 8065.35（+115.17+1.45%） スイスＳＭＩ 12403.83（+105.48+0.86%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:09現在 ダウ平均先物DEC 25月限47286.00（+201.00+0.43%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6819.2