ドル円１５４．１０近辺、ユーロドルは１．１５７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は154.10近辺、ユーロドルは1.1570近辺での推移。ドル円は東京朝方に153円台半ばから154円付近へと買われたあと、いったん153.50割れまで反落したが、すぐに153円台後半に買い戻された。その後はじり高の動きを続けている。ロンドン市場では再び154円台に乗せており、高値を154.23レベルまで伸ばした。 ユー