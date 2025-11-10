フランスで開催された日本酒のコンクールで岩国市の酒蔵＝八百新酒造の日本酒「雁木」がトップに輝き小林社長らが福田市長に報告しました。フランスで開かれたコンクール「クラマスター」で日本酒1083銘柄のトップ＝プレジデント賞に輝いたのは「雁木・鶺鴒」です。きょう（10日）は八百新酒造の小林久茂社長と杜氏の榊田康之さんが受賞の喜びを岩国市の福田市長に報告しました。2017年にフランスで始まったクラ