宝塚歌劇団の111周年を締めくくるアニバーサリーイベント『TAKARAZUKA FANtastic Christmas in UMEDA』が、12月20日・21日を中心に、大阪梅田・茶屋町エリアで開催される。詳細が発表された。【画像多数】宝塚歌劇団111thアニバーサリーツリー、グルメ、グッズなどイベントのシンボルとして、宝塚歌劇をイメージした約8メートルのクリスマスツリーが設置され、Specialトークショー、スタービジュアルの特別展示、タカラヅカ・