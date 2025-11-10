広島戦の5回、森下が2ランを放つ＝サンマリン宮崎野球の日本代表が10日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で、韓国との強化試合（15、16日・東京ドーム）に向けた合宿で若手中心の広島と練習試合を行い、14―11で勝利した。一回に岡本（巨人）の適時二塁打などで4点を挙げ、五回に森下（阪神）が2ランを放った。4番手で登板した金丸（中日）は2回1/3を無安打無失点。合宿は12日まで。九回終了後、無死二塁で始まるタ