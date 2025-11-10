【ワシントン＝阿部真司】米議会上院は９日、当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案の修正案を採決するための「動議」を可決した。民主党議員の一部が賛成に回った。上院による修正案の可決は確実で、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖は週内にも解消される見通しとなった。賛成６０、反対４０票だった。民主党系８人が賛成し、可決に必要な６０票に達した。修正案は１０日にも上院で可決された後、可決に必