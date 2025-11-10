約6億7000万円。これは2025年に入って10月末までの大分県内の特殊詐欺の被害額で、この時期としては過去最悪となっています。深刻化する特殊詐欺やSNS型詐欺。県警は被害を防ごうと県出身の落語家を起用した啓発コマーシャルを制作しました。 県内出身の落語家金原亭駒平さん 県警が制作したコマーシャル。県内出身の落語家金原亭駒平さんが警察をかたる特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺をテӦ