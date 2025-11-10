東京ディズニーリゾートでは11日からクリスマスのスペシャルイベントが開催されます。11日から開催されるスペシャルイベントでは、東京ディズニーランドのパレードが10年振りに新しくなります。10日の事前公開では、ミッキーマウスたちがサンタクロースやおもちゃなどと一緒に遊ぶパレードを見て来園者が一緒にダンスをするなど、クリスマスムードを盛り上げました。来場者は「クリスマスみたいな雰囲気でかわいかったです」「子供