育休をとって家事や育児をやってくれる旦那さんは頼りになりますよね。ただ、やるにはやるけれど失敗の連続で、その尻拭いを奥さんがすべてやる羽目になったらどうでしょうか？きっと行き場のない旦那さんへのモヤモヤが募ることでしょう。今回は、旦那がやらかした家事の尻拭いをさせられた妻がブチ切れた話をご紹介いたします。家事の失敗が多すぎる「育休をとって家事をやってくれる夫。周りから見たらいい夫に見えるんだろう