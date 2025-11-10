「竹害」から「竹材」へ。全国的にやっかい者となっている竹を、資源として活用するための流通拠点が全国で初めて宇部市に開設されました。宇部市藤河内にきょう開設されたのは、全国初の竹材流通拠点「宇部竹市場」です。県から業務委託されたやまぐち竹利活用ネットワークが持ち込まれた竹を粉砕して資材などとして業者に販売することを目指しています。用途としてはバイオマス燃料や肥料、そして家畜用飼料が想定されてい