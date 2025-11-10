思わぬトラブルで、自身にチャンスが巡ってくるかもしれない。だが、日本代表GK早川友基(鹿島)はベクトルを乱さない。正守護神の鈴木彩艶が負傷で不参加となったなかでも「誰かの代わりというより、持っている自分の今の能力や、良さを前面に出しながらやりたい」と力を込めた。9日、前日の試合で負傷した鈴木の不参加が発表され、野澤大志ブランドンが追加招集された。小久保玲央ブライアンと合わせた3人のGKチームのなかでも