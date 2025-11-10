J3でのプロ入りから下剋上を続けてきた26歳の晩成型CBが、日本代表として故郷に凱旋する。10月に続いて日本代表に招集されたDF安藤智哉(福岡)は愛知県豊田市出身。14日に豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ・ガーナ戦に向けて「名古屋サポーターとして試合を見に行っていたので、それが代表戦で迎えられるのはすごく嬉しい。いろんな方が観に来るので、ピッチに立てるように良い準備をしていきたい」と意気込んだ