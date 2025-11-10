キリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表が10日、千葉市内で始動した。合宿初日はMF久保建英(ソシエダ)、DF菅原由勢(ブレーメン)、MF中村敬斗(スタッド・ランス)ら9選手が合流。そのうち6選手がピッチでトレーニングを行い、ボールを使ったメニューを織り交ぜつつも、対人要素や接触プレーのない軽めの調整となった。ピッチで練習したのは7日の金曜日に所属先のリーグ戦を終えた久保、菅原、中村と国内組のGK早川友基(鹿島)