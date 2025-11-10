本を読むことの大切さも伝えました。パリオリンピック女子柔道の金メダリスト角田夏実さんがきょう（10日）、田布施町の中学校で特別授業を行いました。（角田夏実さん）「自分が苦しい時こそ助けてくれる人同じ仲間がいるから一緒に頑張らなきゃいけないとすごく今回のオリンピックで感じました。」角田夏実さんは千葉県出身で、2024年のパリオリンピック女子柔道48キロ級で金メダルを獲得しました。田布施中学校での特別授業は、