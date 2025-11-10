¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï10Æü¡¢Àì½¤ÂçFW¾¾ËÜ»©À¿¤Î2026¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Àì½¤Âç³Ø¤Î¾¾ËÜ»©À¿¤Ç¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢