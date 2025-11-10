ジーユーが展開する「バレルレッグ」シリーズが、10月末時点で累計販売本数1,000万本を突破した。なお、対象商品は、商品名に「バレルレッグ」と入った商品で、対象期間は2024年6月〜2025年10月末、対象販売国はジーユーが展開する国と地域(日本・台湾・香港・中国・米国)の店舗およびオンラインストア。「バレルレッグ」シリーズ着用イメージ「バレルレッグ」とは、「バレル(樽)」のような曲線が特徴の、ヒップから裾にかけて立体