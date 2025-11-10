間違った使い方をすると命を脅かす危険性もある薬物をテーマにした出前授業が、山陽小野田市の中学校で開かれました。（村岡秀治さん）「薬物乱用された脳は絶対に元には戻りません」講師を務めたのは小野田ライオンズクラブの会員で、中国料理・敦煌の総料理長でもある村岡秀治さんです。村岡さんは薬物乱用防止教育認定講師の資格を持っていてきょう（10日）、山陽小野田市の高千帆中学校で「薬物」をテーマにした講