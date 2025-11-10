○構造計画ＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.04％にあたる3万5000株(金額で1億1305万円)を上限に、11月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○フジＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の9.50％にあたる2000万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月11日から26年11月10日まで。 ○藤コンポ [東証Ｐ] 発行済み株式数の14.38